الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسحسم فريق النصر مباراته أمام ضيفه القادسية بالفوز 3 - 1 ، في لقاء جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في أولى مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم النصر مبكراً عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1 - 0 .وأدرك القادسية التعادل عن طريق اللاعب ريس ويليامس في الدقيقة 71، قبل 10 دقائق من هدف النصر الثاني الذي حمل توقيع نفس اللاعب بالخطأ في مرماه ، ليختتم سلطان الغنام لاعب النصر ثلاثية فريقه بهدف في الدقيقة 90 من عمر المباراة.وارتفع رصيد النصر إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز التاسع بشكل مؤقت، لحين استكمال بقية مباريات الجولة.// انتهى//23:43ت م0307