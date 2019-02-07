برشلونة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستعادل ريال مدريد مع مستضيفه برشلونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الكامب نو ضمن ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.ومنح لوكاس فاسكيز التقدم لفريقه ريال مدريد عند الدقيقة السادسة من المباراة، فيما أدرك التعادل لبرشلونة مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 58.ويلتقي الفريقان في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.// انتهى //02:10ت م0309