برلين 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستأهل فريق بايرن ميونيخ إلى دور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على مستضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور الستة عشر من البطولة.وسجل أهداف بايرن ميونيخ اللاعب سيرج جنابري هدفين عند الدقيقتين 7 و49، واللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 98، فيما سجل لهيرتا برلين، اللاعب ماكسيميليان ميتلشتاد في الدقيقة الثالثة واللاعب دافي زيلكه في الدقيقة 66.وودع بروسيا دورتموند كأس ألمانيا أمس بعد خسارته بركلات الترجيح من فيردر بريمن.// انتهى //02:32ت م0310