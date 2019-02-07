الأمم المتحدة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، بناءً على طلب من الكويت وإندونيسيا، مشاورات مغلقة حول وجود البعثة الدولية المؤقتة في الخليل، بعد رفض سلطات الاحتلال تجديد ولايتها.وقال مندوب غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي: إن أعضاء المجلس تبادلوا وجهات نظر مختلفة حول الأمر، معربًا عن قلق أعضاء المجلس إزاء احتمالات زيادة التوتر بسبب عدم تجديد الولاية.وأعلن سفيرا الكويت وإندونيسيا، أنهما سيطرحان بياناً صحفياً على بقية أعضاء المجلس حول بعثة التواجد الدولي المؤقت.// انتهى //03:40ت م0311