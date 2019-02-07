كانبيرا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستستضيف مدينة أوكلاند النيوزيلندية المناقشات الرسمية للسياسة الخارجية النصف سنوية بين أستراليا ونيوزيلندا.وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين أنها ستزور نيوزيلندا يومي 8 و9 من شهر فبراير الجاري للقاء وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.ويهدف الاجتماع لإجراء المناقشات الرسمية للسياسة الخارجية النصف سنوية بين البلدين والتي تركز على العلاقات الثنائية وتعزيزها والملفات الإقليمية ولا سيما في منطقة الباسفيك، إضافة إلى الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //05:46ت م0313