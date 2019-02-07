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الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستعرض مع رئيس الوزراء الألباني تعزيز التعاون الثنائي
الملك وآدي راما يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين المملكة وألبانيا
ولي العهد يرأس ورشة عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات وقفية بـ30 مليون ريال
سعود بن نايف يكرم 71 حافظاً للقرآن الكريم
أمير مكة بالنيابة يدشن 3 مشاريع بالكامل وخليص ويستعرض المتأخرة
أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
سلطان بن سلمان: الاستثمار في علوم الفضاء وصناعة الأقمار ضرورة ملحة
وزير الداخلية يترأس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية
محمد بن ناصر يناقش اللوائح المالية لجائزة جازان
أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
وزير «الحرس» يطلق مشروع إنشاء محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز
رئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ود. العيبان
زيادة رحلات قطار الحرمين إلى 40 رحلة أسبوعياً
مستوطنون يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل عدة فلسطينيين
50 حالة تستقبلها مستشفيات الحديدة عقب اتفاق ستوكهولم
الحوثي يضاعف معاناة اليمنيين بمنع الوقود عن صنعاء
اعتقال داعشيات في الموصل
لبنان: تشريعات وإصلاحات «مؤلمة»
القاهرة: حبس 48 إخوانيا خططوا لأعمال إرهابية
"الوفاق" يدين التصعيد في ليبيا
وزراء بريطانيون يناقشون سراً تأجيل "بريكست"
واشنطن ملتزمة بتحقيق سلام أفغاني
ترمب: النظام الإيراني أكبر ممول للإرهاب
الجيش الفنزويلي يمنع دخول مساعدات
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