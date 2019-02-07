الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستعرض مع رئيس الوزراء الألباني تعزيز التعاون الثنائيالملك وآدي راما يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين المملكة وألبانياولي العهد يرأس ورشة عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةأمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات وقفية بـ30 مليون ريالسعود بن نايف يكرم 71 حافظاً للقرآن الكريمأمير مكة بالنيابة يدشن 3 مشاريع بالكامل وخليص ويستعرض المتأخرةأمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقةسلطان بن سلمان: الاستثمار في علوم الفضاء وصناعة الأقمار ضرورة ملحةوزير الداخلية يترأس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربيةمحمد بن ناصر يناقش اللوائح المالية لجائزة جازانأمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقةوزير «الحرس» يطلق مشروع إنشاء محمية الإمام سعود بن عبدالعزيزرئيس وزراء ألبانيا يستقبل وزير الثقافة ود. العيبانزيادة رحلات قطار الحرمين إلى 40 رحلة أسبوعياًمستوطنون يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل عدة فلسطينيين50 حالة تستقبلها مستشفيات الحديدة عقب اتفاق ستوكهولمالحوثي يضاعف معاناة اليمنيين بمنع الوقود عن صنعاءاعتقال داعشيات في الموصللبنان: تشريعات وإصلاحات «مؤلمة»القاهرة: حبس 48 إخوانيا خططوا لأعمال إرهابية"الوفاق" يدين التصعيد في ليبياوزراء بريطانيون يناقشون سراً تأجيل "بريكست"واشنطن ملتزمة بتحقيق سلام أفغانيترمب: النظام الإيراني أكبر ممول للإرهابالجيش الفنزويلي يمنع دخول مساعدات// يتبع //06:22ت م0003