اقتصادي / الاحتياط الأسترالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير للشهر السابع والعشرين على التوالي
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
كانبيرا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
أبقى مصرف الاحتياط الأسترالي نه ابقى سعر الفائدة عند مستواها المتدني تاريخيا دون تغيير عند 1.5 في المئة، وذلك للشهر السابع والعشرين على التوالي.
وقال حاكم المصرف فيليب لوي: "إن انخفاض أسعار الفائدة يستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي"، مضيفًا أن المجلس رأى الحفاظ على السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه الشهري سيكون متسقًا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق أهداف التضخم.
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