كانبيرا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبقى مصرف الاحتياط الأسترالي نه ابقى سعر الفائدة عند مستواها المتدني تاريخيا دون تغيير عند 1.5 في المئة، وذلك للشهر السابع والعشرين على التوالي.وقال حاكم المصرف فيليب لوي: "إن انخفاض أسعار الفائدة يستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي"، مضيفًا أن المجلس رأى الحفاظ على السياسة النقدية دون تغيير في اجتماعه الشهري سيكون متسقًا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق أهداف التضخم.// انتهى //06:55ت م0008