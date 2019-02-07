كانبيرا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرحبت أستراليا بالإعلان عن لقاء جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين: "إن الاجتماع الثاني المزمع عقده بين الرئيسين يمثل خطوة مهمة في مسار بناء الثقة والسلام"، مضيفة أنه من المهم أن يواصل الرئيسان مناقشة ملفات العقوبات ونزع السلاح النووي.يشار إلى أن القمة التي ستعقد بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي ستكون في فيتنام يومي 27 و28 من شهر فبراير الجاري.// انتهى //07:00ت م0009