نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران يوم الأحد المقبل، دورة تدريبية بعنوان "تأهيل الطالبة لأداء اختبار القدرات"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بنجران.وأفاد أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، أن الدورة التي ستستمر خمسة أيام، تتضمن عدة محاور منها تنمية مهارات الطالبة، وكيفية التعامل مع الوقت،واستخدام الطرق المنطقية لحل الأسئلة، إضافةً إلى كيفية التخلص من التوتر خلال الاختبارات.وأكد أن الغرفة تسعى دائماً إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والثقافة، والإسهام في دعم وتشجيع الطلاب في رفع التحصيل العلمي لهم من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن رسوم الدورة ستكون مجانية لبنات الشهداء.// انتهى //09:00ت م0011