جيزان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان "رأف"، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة أمس، دورة تدريبية بعنوان "الادخار الشخصي"، وذلك بقاعة التدريب النسائي بمقر الجمعية.وتناولت الدورة التي شارك فيها عدد من فتيات المنطقة، التعريف بمفهوم ومعوقات الادخار، وأهمية التخطيط المالي وخطواته، إضافة إلى استعراض أهم النصائح والإرشادات لتحقيق الاستغلال المالي ومفهوم الاستثمار، وعلاقة الاستثمار المالي بالادخار، سعياً لنشر ثقافة الادخار، وتدريب المشاركات على الأساليب الصحيحة للادخار، إلى جانب تحفيز المشاركات على الادخار والموازنة بين الدخل والمصروفات.// انتهى //10:17ت م0019