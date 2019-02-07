مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية جنوب مكة الفرعية اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة مشتركة على حراج الخشب بالعكيشية، شملت عدداً من المواقع المتفرقة بهدف تنظيم المنطقة وإزالة التلوث البيئي والبصري، وتوفير بيئة صحية.وأسفرت الحملة عن إزالة 20 موقعاً، فيما جرى تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، وتنظيف محيط المنطقة بالكامل من مخلفات الأخشاب وإزالة المباسط العشوائية.وأفاد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الحملة تركزت على رفع المباسط المخالفة للأنظمة البلدية والبيع بالطرقات، ومنع ممارسة البيع العشوائي للأخشاب، لافتاً إلى أن البيع بشكل عشوائي في محيط منطقة حراج الخشب معيق لحركة السوق والمتسوقين.وأشاد المهندس قدح بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية للتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية والمخالفة للأنظمة التي تتسبب في تشويه المظهر العام.// انتهى //10:44ت م0024