بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة، الذي أحيل عقب انتهاء اللجنة الوزارية من صياغته إلى مجلس الوزراء ليدرسه ويقره في جلسته المزمعة اليوم .وواكبت أعمال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي التأم في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس .وأبدت صحف الخميس، اهتمامًا بإصدار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا بتعيين قائد عسكري جديد لمنطقة سبها العسكرية جنوبي ليبيا .ولفتت الانتباه إلى الإعلان عن قيام قوة عراقية مشتركة بإطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى .وأخبرت عن استشهاد أسير فلسطيني أمس، من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .وتناقلت صحف لبنان نبأ توقيع جمهورية مقدونيا الشمالية، في بروكسل أمس، بروتوكول الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" .// انتهـى //10:51ت م0025