عام / اهتمامات الصحف اللبنانية
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة، الذي أحيل عقب انتهاء اللجنة الوزارية من صياغته إلى مجلس الوزراء ليدرسه ويقره في جلسته المزمعة اليوم .
وواكبت أعمال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي التأم في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس .
وأبدت صحف الخميس، اهتمامًا بإصدار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا بتعيين قائد عسكري جديد لمنطقة سبها العسكرية جنوبي ليبيا .
ولفتت الانتباه إلى الإعلان عن قيام قوة عراقية مشتركة بإطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى .
وأخبرت عن استشهاد أسير فلسطيني أمس، من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وتناقلت صحف لبنان نبأ توقيع جمهورية مقدونيا الشمالية، في بروكسل أمس، بروتوكول الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" .
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