الخليل 02 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مخيم الفوار وبلدة دورا جنوب الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين: محمد، وأحمد ابو سالم من مخيم الفوار، وطارق العقيلي من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية.// انتهى //10:55ت م0028