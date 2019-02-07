رام الله 02جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في أعمال منتدى الحرية والسلام الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله حيث قال "إنني أؤمن بالسلام أكثر من أي وقت مضى ولا أريد الحرب"، معربًا عن أمله بأن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسلام، مؤكداً على أنه على استعداد تام للعمل معه من أجل إحلال السلام في المنطقة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإطلاع مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوسانا تيرستال، ومستشارتها السياسية صابرينا براندت على ما تعرّض ويتعرّض له المسجد الأقصى ومحيطه من انتهاكات، وتزايدها في الآونة الأخيرة.وأوردت صحف فلسطين أقوال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن حركة فتح تخوض حراكاً سياسياً مع فصائل منظمة التحرير، لإقرار رؤية استراتيجية تعتبر الحكومة الجديدة جزءا منها.ونشرت تأكيدات الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عرضت في وارسو أو أي مكان آخر.ولفتت الصحف إلى خبر اقتحام مجموعات يهودية متطرفة،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:00ت م0029