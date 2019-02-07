الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي أمس، المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض.وتجول الضيف في قاعت المتحف ، التي تعرض قطعاً من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية، انتهاء بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ الدولة السعودية، مستمعاً إلى شرح من مدير عام المتحف الدكتور خالد الحائطي عن ما يحتويه من قطع أثرية وتراثية، كما شاهد عرضاً مرئياً عن ملحمة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - .بعدها قام بولوكاشيفيلي بجولة في معرض آثار كوريا " التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية " الذي يضم أكثر من 200 قطعة لنوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول ويستمر حتى 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 مارس 2019م، ويستضيفه المتحف الوطني.وفي نهاية الزيارة، دون معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كلمة في سجل الزيارات الرسمية عبّر فيها عن سعادته بالتعرف على تاريخ وحضارة المملكة، مقدما شكره لمنسوبي المتحف الوطني على جهودهم واستقبالهم، وقُدِّم لمعاليه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //11:07ت م0030