الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الصحي بمحافظة العلا خلال عام 2018م الخدمات لـ 165455 مراجعا من خلال 12 مركزاً صحياً بالمحافظة.وبحسب التقرير الإحصائي لأعمال المراكز العام المنصرم فإن المراكز الصحية بالعلا استقبلت 29108 مراجعين لعيادات الأمراض المزمنة، في حين تم تقديم الخدمة لـ 10900 مراجع لعيادات الأسنان.وراجع عيادات الحوامل خلال نفس الفترة 3330 مراجعة، وقدمت عيادات الطفل السليم الخدمات الصحية لـ 13392 طفلاً .وأفاد التقرير أن المراكز قدمت التطعيمات لـ 8874 مستفيداً، كذلك أجريت الفحوصات المخبرية لـ 21128 مراجعاً .// انتهى //11:17ت م0031