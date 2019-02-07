جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، والليث والقنفذة والشعيبة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.// انتهى //11:18ت م0033