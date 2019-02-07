الداير بني مالك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسشارك محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة أمس، في الملتقى الذي نظمته جمعية مبادرون "حوارات في تنمية الشباب وتطوير المحافظة"، وذلك بمقر المركز الحضاري في الداير.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية بالمحافظة والعمل على إنشاء معاهد للتدريب، والسعي لإحياء التراث الشعبي بالمحافظة ودعمه، وإنشاء حدائق وملاعب رياضية لتكون متنفسًا للشباب.ودشن محافظ الداير مبادرة "أوديتنا أجمل"، حيث انطلقت مجموعة من الشباب المتطوعين للعمل ابتداءً من وادي جورا بدعم من بلدية المحافظة.// انتهى //11:19ت م0034