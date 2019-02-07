الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظم مركز الدراسات الأوروبية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية أمس ورشة العمل الرابعة حول " العلاقات السعودية – البولندية " بالتعاون مع المعهد البولندي للشؤون الدولية .وتناولت محاور الورشة العلاقات السعودية البولندية والقضايا الإقليمية ،وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخطة السلام ،إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وانتشار الطاقة البديلة.وتأتي الورشة ضمن أنشطة المعهد العلمية في إطار التطــورات الإقليمية والدولية.// انتهى //11:30ت م0035