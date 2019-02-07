جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, الاثنين القادم, مؤتمر "تمكين المرأة السعودية: آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، على مدى ثلاثة أيام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.وأوضح مدير المركز رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد بن سعيد الغامدي, أن جدول أعمال المؤتمر الذي يشهد مشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة, يضم ست جلسات حوارية بواقع ثلاث جلسات في كل يوم، وتشمل عدد من المحاور الاجتماعية، والتعليمية، والتشريعية، والاقتصادية والإعلامية, إضافةً إلى تجارب نسائية ناجحة تبرز الجوانب التي تحققت للمرأة في مجتمعنا.وبين الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة السعودية في المجتمع وفق القيم الدينية والمجتمعية, وتقديم مقترحات لتمكينها في المجالات المختلفة وبما يتفق مع ثقافتنا وقيمنا الأصيلة، وكذلك تسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية خلال المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز دورها في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030.من جانبه قدّم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي, شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته للمؤتمر ودعمه لمختلف مناشط الجامعة, داعياً الجميع لحضور فعاليات المؤتمر والاستفادة من الجلسات والمحاور والطرح العلمي والعملي لموضوعات المؤتمر.// انتهى //11:41ت م0037