إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.وأخبرت عن عزم روسيا على ضخ استثمارات في باكستان، ومساعدتها في التنقيب على النفط وبناء انبوب للغاز الطبيعي لاستيراد الغاز من روسيا.وأشارت إلى عزم باكستان تكثيف عملية إعادة اللاجئين الأفغان إلى ديارهم تزامناً مع تطورات عملية السلام الأفغانية وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان.وتطرقت في الشأن الأمني إلى نجاح الجيش الباكستاني في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في أنشطة إرهابية.وسلطت الضوء على اعتقال مكتب المحاسبة الوطني وزيراً في حكومة إقليم البنجاب لإجراء المزيد من التحقيقات معه إزاء ممتلكات له في الخارج.وعرجت إلى تعرض باكستان لسلسلة من الزلازل والهزات الأرضية على مدى الأيام الماضية دون وقوع أي خسائر.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل صحفيين اثنين في هجوم مسلح على مقر محطة إذاعية محلية بولاية تخار شمال شرقي أفغانستان.// انتهى //11:53ت م0038