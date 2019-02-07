الجزائر 02 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيدات قيادة أركان الجيش الوطني الجزائري بالتزام الحياد التام في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم، متعهدة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية.وتناقلت تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن فلسطين لن تشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساسا له، مشيراً إلى أن أمريكا لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة لانحيازها لإسرائيل.وتحدثت عن موافقة اللجنة العامة في مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال، على تقرير طلب تعديل الدستور بما يسمح بإدراج تعديل يقضي بزيادة مدة الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.وتطرقت إلى الأزمة في فنزويلا، مبينة أن الجيش قطع الطريق مع كولومبيا لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بداعي أن هناك نوايا أمريكية للتدخل عسكريا في البلاد لتنصيب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو رئيسا بالقوة.وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى اجتماع قادة جيوش دول منطقة الساحل الإفريقية الخمس في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، حيث بحثوا سبل تعزيز التنسيق لمحاربة الإرهابيين، غداة مقتل 14 شخصا في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو.// انتهى //12:50ت م0053