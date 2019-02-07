واشنطن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، اليوم في واشنطن ، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بيتر سيراتو وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //12:52ت م0054