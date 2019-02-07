سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى المجر
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
واشنطن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، اليوم في واشنطن ، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بيتر سيراتو وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
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12:52ت م
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