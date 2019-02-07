لندن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مبرزةً تعليقات وتحذيرات رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك الحادة من الخروج بدون خطة أو اتفاق، والتي لاقت انتقادات واسعة في بريطانيا.وأضافت الصحف أن توسك يمثل قادة 27 دولة، وتهدف تعليقاته إلى دفع البرلمان البريطاني للنظر جدياً في أزمة الخروج (البريكست).وأبرزت توجه الولايات المتحدة إلى بولندا لإنشاء تحالف ضد إيران، مشيرةً إلى فكرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد المؤتمر في وارسو، في خطوة تهدف إلى" نشر السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".ولفتت صحف الخميس إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يمكن استعادة مئة في المئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق خلال أسبوع.// انتهى //13:01ت م0055