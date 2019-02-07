جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسدشن رئيس مركز القوز عابد العيافي , بشواطئ المرجان البحرية , "المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها" بمشاركة عدد من منسوبي مدارس مكتب تعليم القوز.وقدم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي شكره وتقديره لطلاب الكشافة ومنسوبي مدارس تعليم القوز على حرصهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية , مشيراً إلى أن المشروع يعزز ثقافة الشعور بالمسؤولية تجاه ممتلكات الوطن الغالي علينا جميعا ويسهم في الحفاظ على البيئة والمتنزهات.من جانبه ثمّن رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي مشاركة كشافة تعليم القوز في المشروع الذي يسهم في غرس القيم والاهتمام بالبيئة ونشر ثقافة العمل التطوعي.// انتهى //13:04ت م0056