نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت وحدة الخريجين بكلية التربية بجامعة نجران أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات التفاوض والإقناع والتأثير"، استهدفت طلاب الكلية المتوقع تخرجهم هذا العام.واستعرضت الورشة عدة محاور تمثلت في التعريف بمفهوم التفاوض، وصفات المفاوض الناجح، وعناصر التفاوض الإيجابي، وشروطه، وكذلك خطوات الاعداد للتفاوض، واستراتيجياته، ومهارات الاقناع والتأثير.وأكد عميد الكلية الدكتور راقع القحطاني حرص الكلية على تدريب طلابها المتوقع تخرجهم على العديد من الجوانب المهارية التي تسهم في بناء شخصياتهم المهنية ليتمكنوا من المنافسة في ميدان سوق العمل بطريقة إيجابية.//انتهى//13:05ت م0057