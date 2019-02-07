العارضة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت وحدة التعليم والتعلم بالكلية الجامعية بمحافظة العارضة، على مسرح الكلية اليوم، ورشة عمل لتهيئة الطالبات لمرحلة ما بعد التخرج والاستعداد لسوق العمل تحت عنوان " نحو آفاق وظيفية واعدة " بحضور عميدة الكلية ميسون شتيفى وأعضاء هيئة التدريس.وتناولت الورشة، التي قدمتها ناهد عوض، العديد من المحاور منها كيفية اكتساب الخبرات الجديدة وإبراز الجوانب الإيجابية للمتقدم للوظيفة ومعرفة المهارات المطلوبة لسوق العمل لاكتسابها كممارسة العمل التطوعي وتوسيع العلاقات ومتابعة مواقع التوظيف والتعرف على الطرق والوسائل الكفيلة التي لتأهيل الطالبات لدخول سوق العمل.// انتهى//13:05ت م0058