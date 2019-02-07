تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستفقد أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أمس خلال جولته على محافظة ضباء مشاريع درء أخطار السيول بالمحافظة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها بلدية المحافظة ونسب الانجاز فيها.واطلع خلال جولته التي رافقه بها كل من وكيل الأمين للبلديات المهندس صالح العميري ورئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبد الله الغبان ومستشار أمين منطقة تبوك الإداري شليل آل منصور،على سير الاعمال والخدمات التي تقدمها البلدية في مدينة ضباء وعدد من المراكز التابعة للمحافظة، موجهاً بحصر جميع التعديات في قريتي العمود والصفر والرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات، وتسريع وتيرة أعمال التطوير وسرعة إزالة مخلفات البناء في شاطئ كورنيش المقيطع لتحسين المشهد الحضري للمحافظة، كما بحث مدى إمكانية الاستفادة من الفراغات بالمنطقة القديمة وزراعتها وتطوير الجانب الاستثماري وتنويعه في تلك المنطقة، مطلعاً على الاستعدادات القائمة لنقل جميع ورش السيارات داخل المحافظة للمنطقة الصناعية الجديدة.واختتم أمين منطقة تبوك جولاته الميدانية بزيارة لمبنى البلدية الجديد، الذي لازال تحت الإنشاء، موجهاً بسرعة إنهاء إجراءات سحب المشروع في حال اكتمال المسوغات النظامية وعدم تعاون المقاول في إكمال ما تبقى من أعمال.بعد ذلك عقد المهندس الشفق اجتماعاً بمنسوبي البلدية حثهم من خلاله على العمل الجاد واستشعار المسؤولية وتقديم أرقى الخدمات البلدية للمواطن والمقيم من سكان المحافظة وزوارها، كما تمت مناقشة ما يعترض سير عملهم من عوائق ووضع الحلول لها.وفي ذات السياق التقى رئيس وأعضاء مجلس بلدي ضباء بأمين منطقة تبوك تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تمس احتياجات المواطن ومتطلباته كاعتماد المخططات والدراسات الهيدرولوجية لمجاري الأودية وتسريع توقيع العقود الاستثمارية واعتمادها وتهذيب العشوائيات والسماح بتعدد الأدوار ووضع مكتب خدمات لقرية العمود.// انتهى //13:16ت م0060