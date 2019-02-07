الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساعتمد معالي وزيـــــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسماء لجنة التحكيم النسائية في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (بنات) في دورتها الـ 21 ، التي ستُقام تصفياتها ــ بمشيئة الله تعالى ــ في مدينة الرياض خلال المدة من 11 - 15 جمادى الآخرة 1440هـ .وتتكون لجنة التحكيم النسائية من الدكتورة نمشة بنت عبدالله الطوالة الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، والدكتورة حصة بنت حمد الحواس الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم، والدكتورة مها بنت عبدالله الهدب الأستاذ المساعد في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأستاذة رقية بنت إبراهيم عبدالحكيم المحاضرة في قسم القراءات بجامعة أم القرى، والأستاذة روان بنت ناصر الأنصاري محاضرة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة.// انتهى //13:16ت م0061