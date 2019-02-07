تبوك 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, لقاءً تعريفياً لأولياء أمور الطلاب المرشحين من الصف الرابع الابتدائي لدخول الاختبار الدولي TIMSS، الذي سيعقد في الرابع من شعبان المقبل, وذلك في مدرسة دار الرأي الأهلية الابتدائية بتبوك، كونها إحدى المدارس المرشحة للاختبارات الدولية.وتضمن اللقاء ورشة عمل شرح فيها قائد مدرسة دار الرأي الابتدائية منصور البلوي، آلية الاختبار وكيفية تجاوز صعوبة الاختبارات الدولية عن طريق التدريب المتواصل وتعاون الأسرة ووعيها لأهمية الاختبار.وأوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم تبوك خلف الشمري، أهمية دور الأسرة في تعزيز المشاركات الوطنية والدولية وتعاونها المهم مع المدرسة ومعلمي الرياضيات والعلوم لتحقيق النتائج المرجوّة بإذن الله, مضيفاً أن دور الأسرة يتركز نحو تشجيع الأبناء وتحفيزهم لمزيد من التفوق والإبداع، وكذلك الوقوف بجانبهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتهيئة الجو المناسب لهم في المنزل للاستذكار، وغرس مفهوم التنافس الشريف في نفوسهم المصحوب بالتحدي الإيجابي سعياً لتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأبناء مثل الروح الوطنية والانتماء الديني والوطني، ودفعهم نحو سلوك المبادرات الإيجابية في مختلف المجالات.// انتهى //13:20ت م0065