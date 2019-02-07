ضمد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرأس محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، بصالة الاجتماعات في مقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى للعام الحالي ١٤٤٠هـ، بحضور رئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي، وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية.وتم في الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها، استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة والمركز والقرى التابعة لها، والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.// انتهى //13:22ت م0067