الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستحتضن العاصمة الرياض في الـ 11 من شهر جمادى الآخرة الجاري ، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ 21 .وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سلمان بن عبدالعزيز الفهيد ــ بهذه المناسبة ــ أن المسابقة تقام على عدة مراحل على مستوى مناطق المملكة، حتى يصل المتسابقون والمتسابقات إلى التصفيات النهائية التي ستقام ــ بإذن الله ــ في الرياض خلال المدة 11 - 15 جمادى الآخرة الجاري ويُقام ــ بإذن الله تعالى ــ حفل تكريم الفائزين مساء يوم الثلاثاء الـ 14 من شهر جمادى الآخرة، كما يقام حفل تكريم الفائزات مساء يوم الأربعاء الـ 15 من الشهر ذاته.وذكر الفهيد أنَّ المسابقة تهدف إلى تشجيع الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم، الأمر الذي يعزز علاقة الأمة بربها، ويربط المجتمع بخالقه سبحانه وتعالى، كما تبرز المسابقة بعض المشاريع المباركة التي تبذلها المملكة خدمة لكتاب الله تعالى.وأكد الأمين العام للمسابقة أن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في عموم المناطق والمحافظات لها جهود مباركة في خدمة المسابقة من خلال إقامة التصفيات الأولية للمسابقة، وما تقدمه من دعم وبرامج لتهيئة الحفاظ والمشاركين لخوض غمار التصفيات النهائية، كما أثنى على رؤساء الجمعيات ومعلمي القرآن الكريم وأولياء أمور الطلاب، وكل من أسهم في تحفيز وتشجيع الناشئة نحو حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره ومدارسته.وقدم الفهيد الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على اهتمامه البالغ بالمسابقة ودعمه لها، وحرصه على النهوض بها وتطوير أعمالها، مؤكدا أن الوزارة تقوم بأعمال عظيمة في مجال خدمة كتاب الله، والعناية به والتشجيع على تلاوته وحفظه وتدبره.واختتم الفهيد تصريحه بقوله: إنَّ هذه الجائزة العريقة، في عامها الـ 21 ما هي إلا تتويج لجهود أولي الأمر ــ حفظهم الله ــ لتكريم أهل القرآن، وتشجيع الناشئة للنهل من معين كتاب الله العظيم، والتمسك به، والتزود من تعاليمه الربانية، تأكيدا لتمسك المملكة العربية السعودية بحبل الله المتين، والسير على سنة خير المرسلين، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، إزاء رعايتهم الكريمة، وعنايتهم الدائمة، ودعمهم السخي لكل ما يخدم الإسلام، وينفع الأمة، ويصلح الناشئة.// انتهى //14:36ت م0098