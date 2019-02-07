أبو عريش 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسدشّن محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ومدير مكتب التعليم بالمحافظة الدكتور حسن الخضي، بحديقة الشهداء اليوم، فعاليات "المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها".وأبان مدير مكتب التعليم، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أن إطلاق الحملة المرافقة للمشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها تأتي تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية بالشراكة المجتمعية مع بلدية أبو عريش إيماناً بأهمية تعميق الوعي البيئي بين أوساط الناشئة نحو المحافظة على البيئة والإسهام في حمايتها من التلوث والتدهور والاندثار وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية البيئة.وحث الدكتور الخضي، الطلاب، إلى النهل من هذه المعارف التوعوية ونقلها الى زملائهم وإلى ذويهم لكي يسود السلوك الحسن من حيث نظافة البيئة التي حثنا ديننا الاسلامي على الالتزام بها والمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية.// انتهى//14:37ت م0099