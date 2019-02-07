الباحة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس, عقد شراكة مجتمعية مع جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة "أكناف", بحضور محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, والمشرف العام على الجمعية عادل بن جمعان الزهراني.وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم بمحافظة المخواة وجمعية أكناف لرعاية الأيتام للتعاون في توعية أفراد المجتمع المدرسي بمكانة الأيتام وآلية التعامل معهم, وتأهيل المرشدين الطلاب والطالبات لكيفية التعاما مع الأيتام, وتقديم الخدمات المناسبة لشريحة الأيتام.وعد الزهراني هذه الشراكة تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم والجمعية، خاصة في مجال الاهتمام بالأيتام في مدارس محافظة المخواة بما يكفل الإسهام في توفير سبيل الحياة السعيدة والمستقرة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والاجتماعية والترفيهية.// انتهى //14:43ت م0100