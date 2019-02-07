إسلام آباد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أعرب في تغريدة عن تحفظات بلاده إزاء ما وصفه بالقمع الذي تمارسه قوات الأمن الباكستانية بحق المشاركين في الاحتجاجات التي خرجت في باكستان.وأوضح قريشي في بيان اليوم إن باكستان ترفض تحفظات الرئيس الأفغاني وتعدها تدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكداً أنه يجب على القيادة الأفغانية معالجة مشاكل الشعب الأفغاني بدلاً من التدخل في شؤون باكستان.وكان الرئيس الأفغاني قد قال في تغريدة إن بلاده تشعر بقلق ولديها تحفظات إزاء ممارسة قوات الأمن الباكستانية القمع ضد متظاهرين من عرقية البشتون في إقليمي خيبر بختونخواه وبلوشستان الباكستانيين.// انتهى //14:48ت م0103