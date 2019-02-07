بغداد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسضرب زلزال خفيف القوة اليوم، جنوب شرقي قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد من دون خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.وأفاد بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية بأن سكان المنطقة المذكورة شعروا بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر, موضحاً أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 8:37 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي كان في كيلان غرب إيران.// انتهى //14:52ت م0109