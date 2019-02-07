الطائف 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسدعا المشاركون في ورشة عمل نظمتها جامعة الطائف إلى البدء في تنسيق وتفعيل مسابقات رياضية للطالبات في جميع الجامعات السعودية، وإعداد فرق رياضية لهن في بعض الرياضات التنافسية، مع مراعاة المعايير والمبادئ الأساسية الصحيحة كافة.وناقشت ورشة العمل، التي أقيمت تحت عنوان: "واقع الأنشطة الرياضية للطالبات... التحديات والفرص"، وشارك في تنظيمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، محاور عدة، تركزت على دعم وتمكين الطالبة الجامعية رياضياً، ورفع نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، وتفعيل دور الجامعات في هذا المجال.وأكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، في كلمته الافتتاحية، أن ورشة العمل تواكب ما تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من قفزات نوعية وتنموية كبيرة جداً، خصوصاً فيما يتعلق ببرامج تمكين المرأة السعودية، وبرامج تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى ارتباط موضوع الورشة ومحاورها بهذين البرنامجين من برامج رؤية المملكة 2030م.وشدد معالي مدير جامعة الطائف على أن الجامعات هي المنطلق الأساسي للتطوير والمبادرات التطويرية المجتمعية.ونوه الدكتور زمان إلى أن عمل الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات يتمثل في تحفيز المنافسة بين الجامعات السعودية لدعم الأنشطة الرياضية، وتسهيل السبل والفرص لتنمية هذه المنافسات بين الجامعات، باعتبار أن التنمية الرياضية ودعم النشاط الرياضي يعتمدان على التنافسية بين الجامعات والكليات والفرق الرياضية.وأعرب معاليه عن تطلعه إلى توصيات وقرارات تدعم مسيرة الرياضة النسائية في الجامعات وتحفز التنافس بينها، وتدعم كذلك نشاط الاتحاد الرياضي للجامعات بشكل عام بما يؤدي على نمو وتحسن الرياضة المجتمعية في المملكة.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي، أن من واجبات الاتحاد الاهتمام بالنشاط الرياضي ورعايته، سواءً أكان منافسات أو نشاط بدني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية.ولفت الدكتور البقمي في كلمته خلال ورشة العمل الانتباه إلى أن الخطوات الأولى للتطوير والإبداع دائماً ما تمر من خلال الجامعات، مشيراً إلى أن الجامعات السعودية، وفي مقدمتها جامعة الطائف، حيث أدركت أهمية الرياضة للطالبات، وبدأت في إطلاق أنشطة ومنافسات رياضية موجهة لهن.وأوضح أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بدأ في رسم سياسات رياضة الطالبات، واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها، وذلك من خلال الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.وأشار إلى دور ورشة العمل التي استضافتها جامعة الطائف في رسم تلك السياسات، ليكون العمل محققاً الآمال والطموحات لممارسة رياضة الطالبات ومنافساتها والنشاط البدني في الجامعات.ونوه رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ببدء النشاط الرياضي للطالبات في الجامعات السعودية خلال الفصل الدراسي الحالي، مؤكداً أن ملامح النشاط البدني والمنافسات والمسابقات ستتضح بشكل أكبر في العام المقبل.وأعرب عن شكره لجامعة الطائف على مبادرتها بإقامة هذه الورشة باهتمام كبير من معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، الذي لم يألُ جهداً في دعم النشاط الرياضي والرياضة الجامعية.من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن الجامعة حرصت على استضافة ورشة العمل لما لها من دور مهم في وضع اللبنة الأساسية للأنشطة الرياضية النسائية في الجامعات السعودية، من خلال زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع.وأشار الدكتور البقمي إلى جهود معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لتوفير جميع الإمكانات لدعم منسوبي ومنسوبات الجامعة من خلال إنشاء الأندية الرياضية، وإنشاء أول قسم للتربية البدنية والذي أصبح اسمه حالياً قسم علوم الرياضة، تدرس فيه 100 طالبة، إضافة إلى وجود برنامج الدبلوم في التربية البدنية المعتمد من وزارة التعليم.// انتهى //15:47ت م0131