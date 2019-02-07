الرياض 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان في مكتبه اليوم، ملحق وزارة الطاقة بالسفارة الأمريكية سكوت هتشينز.وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والطاقة المتجددة.حضر الاستقبال عدد من كبار المسؤولين في المدينة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.// انتهى //15:48ت م0132