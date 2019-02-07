اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000سلة غذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
الضالع 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 سلة غذائية تزن 74 طنًا، للنازحين والمتضررين في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 6,000 شخص.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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15:49ت م
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