المنامة 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسأقفل مؤشر بورصة البحرين العام عند مستوى 1,418.10 نقطة على ارتفاع وقدره 9.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 853.13 نقطة على ارتفاع وقدره 7.80 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 6 ملايين و 949 ألفًا و 774 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و 741 ألفًا و 755 دينارًا نفذت من خلال 87 صفقة.// انتهى //15:55ت م0134