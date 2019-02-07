القاهرة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 53 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و400 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن 24 سفينة عبرت المجرى الملاحي، ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليوني طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، 29 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و400 ألف طن.// انتهى //15:55ت م0135