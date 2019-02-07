سياسي / نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني يلتقي وزير الخارجية القبرصي
الخميس 1440/6/2 هـ الموافق 2019/02/07 م واس
مسقط 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس
التقى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني اليوم وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس, الذي يزور مسقط حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث اللعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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15:55ت م
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