مسقط 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني اليوم وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس, الذي يزور مسقط حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث اللعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //15:55ت م0136