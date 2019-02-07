جيزان 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة التابعة لمركز الحكامية بمنطقة جازان، بمقر اللجنة اليوم، برنامجاً تثقيفياً للأمهات بعنوان "الاستماع للأطفال".وهدف البرنامج، الذي قدمته المدربة الخنساء حكمي، إلى تثقيف الأمهات بأهمية التواصل الجيد مع الأبناء، وأهم الطرق التي تساعد على تقوية ثقة الطفل بنفسة لكي يتمكن من التواصل مع الآخرين، وطرق تجنب الأخطاء التي تودي إلى زرع الخوف وتوتر لدى الأطفال .// انتهى//16:00ت م0137