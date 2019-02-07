لندن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستراجع سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع في ظل ارتفاع العملة الامريكية غير ان المخاوف من تبعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أبقت المعدن الاصفر النفيس فوق مستوى 1300 دولار المهم.وكان السعر الفوري للذهب قد انخفض بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1303.75 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار، هذا وانخفضت العقود الامريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1308.30 دولار، ومن المعادن النفيسة الاخرى استقر سعر اونصة الفضة عند 15.65 دولار للأونصة، بينما هبط سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.50 دولار.// انتهى //16:19ت م0140