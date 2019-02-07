القريات 02جمادي الأخرة1440هـ الموافق 07فبراير 2019م واسترأس محافظ القريات رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية عبدالله بن صالح الجاسر بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة .وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ القريات رحب فيها بالحضور مؤكداً على دور اللجنة فيما أسند إليها من مهام وواجبات.بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال ومنها وضع سد وادي حصيدة الغربية واستعداد الجهات للحالة المطرية القادمة على المحافظة وكذلك تحقيق التعاون وتوحيد الجهود وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة، والتأكد من جاهزية خطة الطوارئ تحسباً للحالة المطرية المتوقعة وكذلك تجهيز المعدات للطوارئ وعمل تدعيم على كافة مسار العقم الترابي من الجهة الشرقية لوادي حصيدة وفي نهاية الاجتماع حث المحافظ الجاسر الجميع على تضافر الجهود اثناء الحالة المطرية .//انتهى//16:20ت م0143