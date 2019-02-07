جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستُنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة، بالتعاون مع مؤسسة خبراء الشباب، السبت المُقبل، ملتقى "الشباب القُرّاء"، بحضور معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك بقاعة التدريب بالمكتبة.ويُعد اللقاء الأول من نوعه في صناعة بيئة اجتماعية من القُرّاء الشباب من خلال جمع المهتمين بالقراءة وتعزيز قيمة المعرفة والمبادرة لديهم، عن طريق مسابقة تنافسية بمسارات مختلفة، في حين يُقدم الملتقى عددًا من ورش العمل المتخصصة وسط بيئة ثقافية جاذبة.وتتنوع تجارب الملتقى الثقافية بمسارين، أحدهما القراءة الفردية الهادف إلى كسر حاجز عدم توفر الوقت للقارئ وتكثيف معدل إنجاز القراءة لديه، وبناء ملخص مجزي حول ما يقرأ، فيما يُركّز المسار الآخر على صناعة المبادرات المعرفية المُحقِقة للجانب الثقافي في رؤية 2030، التي تسعى فيها هذه المبادرات إلى نشر ثقافة القراءة أو المعرفة عمومًا بمختلف مجالاتها ، وستخضع جميع المشاركات في كلا المسارين للتحكيم العلمي من لجنة متخصصة وفق معايير محددة، ومن ثم إعلان الفائزين بالمراكز الأولى وحصولهم على جوائز بقيمة عشرة آلاف ريال.وأكدت الرئيس التنفيذي لمكتبة الملك فهد العامة الدكتورة ماجدة غريب، أن هذا التعاون يأتي من منطلق حرص المكتبة على دعم المجالين الثقافي والمعرفي الموجّه للشباب، والذي يتمثل في الملتقى كأحد الأنشطة التي تتواءم مع أهداف المؤسسات الثقافية على المستويين المحلي والعالمي.// انتهى //17:30ت م0197