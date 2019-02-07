الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" اليوم، حلقة نقاش بعنوان "مراجعة الخطة السنوية المقترحة للمشروع الوطني نبراس لعام 2019م", وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وعدد من الخبراء المختصين والأكاديميين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وعقدت حلقة النقاش للتباحث حول آلية تنظيم وتنفيذ الخطة السنوية لهذا العام، حيث بدأت المرحلة الأولى عام 1436هـ، ولمدة خمس سنوات، حيث صُمم المشروع ليكون مبتكرًا في بناء البرامج الوقائية في مجال الحد من تعاطي المخدرات، وخفض الطلب عليها، وتوحيد وتعزيز الجهود في الوقاية منها.ونفذت حلقة النقاش في جلستين جرى خلالها إثراء الحوار عن المرئيات حيال الخطة السنوية للمشروع الوطني نبراس لعام 2019م. كما تضمنت مقترحات تطويرية للعمل على معالجة التحديات والصعوبات التي واجهت المشروع و تعزيز العمل المؤسسي والاستناد إلى البراهين العالمية, فيما ركزت الخطة المقدمة بتعزيز الشراكة مع القطاعات وتبني برامج مستدامة تستهدف فئة المراهقين والشباب بالاستناد للمواطن القوة التي تشكلت خلال السنوات الماضية للمشروع.وتطرقت جلسات الحلقة إلى المرئيات حيال آليات تنفيذ الخطة السنوية بالعديد من المحاور والاقتراحات التي تسهم في رفع مستوى الحد من ظاهرة المخدرات في المملكة.وحقق المشروع الوطني نبراس العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات على المستوى الوطني استهدفت الطلبة والأسرة والشباب، حيث بلغ عدد المبادرات والبرامج الرئيسة ما يقارب 16مبادرة وبرنامج، كان لها دور في تحفيز المجتمع وتشجيعه على مواجهة المخدرات, بينما تمكن المشروع إعلامياً من الوصول لشريحة كبيرة من فئات المجتمع, فيما أسهم في صنع حراك مجتمعي جيد مناهض لتعاطي المخدرات, كما استطاع استقطاب وتحفيز العديد من المتخصصين في مجال الوقاية من المخدرات، وتأهيل عدد من المدربين.// انتهى //17:31ت م0198