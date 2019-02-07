صبيا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم, فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بمكتب تعليم ضمد تحت عنوان" تحسين التحصيل الدراسي في مسرح الأداء التعليمي", وذلك بمدرسة متوسطة ضمد الثانية والثالثة للبنات.وهدفت الدورة التي قدمتها مشرفة القيادة المدرسية بمكتب تعليم ضمد زكية أحمد الأمير, بمشاركة 17 قائدة, إلى رفع المستوى التحصيلي لدى الطالبات لتجعلهم أكثر تفاعلاً مع الخبرات والمهارات التي تقدم لهم في المدرسة، وتطوير العلاقة التفاعلية بين قائدات المدارس والمعلمات والطالبات, و تعزيز جوانب الدعم الإيجابي للطالبات.// انتهى //17:31ت م0199