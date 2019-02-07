الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسحصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية المهارات على الاعتماد الدولي من المؤسسة الدولية International Board of Certified Trainers, لموافقتها معايير جودة التدريب في الخطط والعمليات التدريبية خلال الأعوام الماضية.وذكرت عميدة عمادة التطوير وتنمية المهارات الدكتورة شروق الخليفة أن حصول العمادة على الاعتماد الدولي IBCT بمعدل 4 نجوم كمركز تدريب معتمد دولياً كان طبقاً للمعايير الدولية التي تتمثل في التجهيزات والممارسات وأنظمة العمادة, إضافة إلى الممارسات المميزة والفعالة للمدربين ليصل أثر التدريب لمنسوبي الجامعة, إلى جانب المؤسسات التعليمية التي تتعاون العمادة في تدريبها.وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يأتي تحقيقاً للغايات الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمتمثلة في تطوير وتحسين جودة التدريب, من خلال تقديم الخطط والبرامج التدريبية لمنسوبي الجامعة في بيئة تدريبية عالية الكفاءة.// انتهى //17:39ت م0202