الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسغادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق .كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف ، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //17:51ت م0205